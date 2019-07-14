صلابة الدفاع سلاح حسام السيد في الكويت

ينتظر المدرب السوري حسام السيد، خوض مهمة صعبة مع ناديه الكويت في الموسم الجديد، خاصة وأن الأبيض نجح في بسط سيطرته على الألقاب، بواقع 7 بطولات من أصل 8 في آخر موسمين.

ويدرك السيد أن نادي الكويت يقف حاليًا على القمة، الأمر الذي يستدعي بذل أقصى جهد للوقوف بثبات في الصدارة وترسيخ الأقدام.

ويستعد الكويت لخوض منافسة حامية مع أندية القادسية الغريم التقليدي، والعربي المعدل بصفقات من العيار الثقيل، إلى جانب السالمية وكاظمة والنصر.

كما سيكون الكويت، على موعد مع المشاركات الخارجية، بداية من البطولة العربية وملحق أبطال آسيا المؤهل لدوري المجموعات.

والمتابع لنهج السيد التدريبي مع العربي في الموسم الماضي، يدرك أنه يميل إلى الحذر الدفاعي، خاصة في المباريات القوية للأخضر، لدرجة أنه يعتمد في بعض المباريات على اللاعب "الليبرو"، ليكون بجوار قلبي الدفاع، أملًا في تحصين شباكه.

وفي المباريات المتكافئة، كان العربي يظهر بمهاجمين مع وجود دعم من الوسط والأطراف، وهو ما آتى بثماره في نهاية الموسم، وتواجد الأخضر في المركز الخامس، وهو ما يعتبر مقبولًا بسبب الاعتماد وقتها على اللاعبين المحليين، وسط حرمان من إبرام تعاقدات.

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نهج جديد

يتطلع المدرب حسام السيد إلى زيادة الفاعلية الهجومية، فالأبيض ورغم تميزه بصفته أفضل هجوم في الموسم الماضي، يعاني على مستوى اللعب الجماعي في الخط الأمامي، وهو ما عزز الدور الفردي لجمعة سعيد وفيصل زايد، إلى جانب تسديدات حمزة لحمر المتقنة من خارج منطقة الجزاء.

وعلى صعيد الخط الخلفي، لا يزال دفاع الأبيض محل نقد، عطفًا على تلقى شباك الحارسين مصعب الكندري وحميد القلاف، أهدافا، كادت أن تكلف الأبيض، الحرمان من بطولة الدوري.

أوراق جديدة

دخل في حسابات الكويت هذا الموسم، السوري عمر ميداني، وهو إضافة كبيرة للخط الخلفي، وعلى مستوى الخط الأمامي، تم التعاقد مع المهاجم الكولومبي كالديرون.

ويبحث الأبيض الذي أبقى فقط على خدمات الإيفواري جمعة سعيد، عن صفقتين من العيار الثقيل، لتدعيم الوسط والهجوم.