شندي يحدد موعد انطلاق معسكر الأهلي شندي

حدد عبد المهيمن الأمين، المدير الرياضي لفريق الأهلي شندي، موعد انطلاق معسكر الفريق السوداني استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

وينطلق معسكر الأهلي شندي يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا للمشاركة ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، وكذلك بطولة الدوري لموسم 2019 – 2020.

وكان الأهلي شندي قد حقق المركز الثالث، في النسخة الاستثنائية لمسابقة الدوري السوداني الممتاز، والتي اختتمت الأسبوع الماضي.

وأوضح عبد المهيمن الأمين ل

مساء اليوم السبت "كان من المفترض أن يبدأ إعداد الأهلي شندي للموسم المقبل ولبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، اليوم السبت، لكن لمزيد من الترتيب مددنا ليوم الثلاثاء المقبل".

وأضاف المدير الرياضي للأهلي شندي "كل خيارات الفريق متاحة بشأن تكثيف إعداده، بغرض الوصول لجاهزية أفضل، وأعني بذلك أن هناك تفكيرًا في معسكر خارجي".

ومن ناحية، أكد عبد المهيمن الأمين، أن 3 من لاعبي الأهلي شندي وصلوا القاهرة لإجراء فحوصات، وتشخيص إصابات لحقت بهم في بطولة الدوري مؤخرًا، وهم قلب الدفاع الطيب عبد الرازق، ولاعب الوسط والي الدين خضر، ومعظم محمد الحسن، بينما سيلحق بهم غدًا الأحد، المهاجم الموهوب عيد مقدم.

يشار إلى أن الأهلي شندي سيخوض مباريات بطولة كأس الكونفيدرالية، انطلاقًا من الأسبوع الثاني من شهر أغسطس / آب المقبل.