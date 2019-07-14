الموافقة الدولية شرط تأجيل انتخابات اتحاد الكرة

يبحث أشرف صبحي وزير الرياضة المصري، تأجيل انتخابات اتحاد الكرة، حتى نهاية الدورة الأولمبية المقبلة.
وتنص لائحة اللجنة الأولمبية المصرية على إقامة انتخابات الاتحادات عقب انتهاء الدورة الأولمبية كل أربع سنوات.
ويرى وزير الرياضة أنه من غير المجدي أن يتم إجراء انتخابات بعد 3 أشهر لتفرز مجلس إدارة مدته لا تزيد عن 9 أشهر.
وتتجه النية لتشكيل لجنة مؤقتة تساعد ثروت سويلم الرئيس المؤقت لاتحاد الكرة، لحين انتهاء موعد الدورة الحالية لمجلس الإدارة عقب أولمبياد طوكيو في صيف العام المقبل.
وينتظر صبحي وساطة حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، من أجل الحصول على موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على مد فترة اللجنة المعينة، على أن يبقى ثروت سويلم هو الرئيس الفعلي للاتحاد وتكون توقيعاته على كل الأوراق تنفيذًا للائحة، حتى لا توقع أي عقوبات من جانب الفيفا على الكرة المصرية.
وتقدم مجلس إدارة اتحاد لكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة بإستقالته من منصبه، عقب إخفاق منتخب الفراعنة في بطولة الأمم الأفريقية، والخروج من ثمن النهائي أمام جنوب أفريقيا.
وتنص اللائحة على تولي ثروت سويلم المدير التنفيذي مقاليد الأمور، لحين الدعوة لاتخابات خلال ثلاثة أشهر.
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