شكرا لقرائتكم أزمة بين الأندية والجبلاية بسبب قائمة الـ30 لاعبا.. والحل خلال ساعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شهدت الساعات الأخيرة خلاف بين الأندية ومسئولو اتحاد الكرة حول عدد القائمة النهائية للاعبين التى سيتم العمل بها فى الموسم المقبل للدوري المصري 2019 – 2020.
وطلب معظم الأندية الكبار المشاركين فى البطولات الأفريقية و العربية أن تكون القائمة 30 لاعبا، بينما تمسك عدد كبير من باقي الاندية أن يكون عدد قائمة اللاعبين 25 فقط ، توفيراً للنفقات.
ومن المقرر أن يحسم مسئولو اتحاد الكرة و لجنة شئون اللاعبين خلال الساعات المقبلة العدد النهائى لقائمة اللاعبين فى الموسم المقبل وهل ستكون 30 لاعباً وهو الأقرب للتنفيذ أم 25 لاعبا فقط.
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