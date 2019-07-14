شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفض وضع حد للمقابل المادى فى "الميريكاتو"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رفض مسئولوا اتحاد الكرة وضع بنود لـ تحديد المقابل المادي في تعاقدات الأندية مع اللاعبين في موسم الإنتقالات الحالي ،وأكدوا أن هذا الأمر صعب تطبيقه فى كرة القدم .
وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن معظم الدوريات العالمية لا تضع حد أقصي أو أدني لتعاقد مع اللاعبين وأن المسألة عرض وطلب ،والدليل صفقة إنتقال نيمار من برشلونة لـ باريس سان جيرمان و خلافه.
وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن الاندية هي المسئولة عن تعاقداتها وتقوم بإبرام الصفقة تبعاً للحالة المالية لكل نادي ولا دخل للجبلاية بهذا الأمر.
ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة عن شروط الموسم الجديد 2019 – 2020.
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