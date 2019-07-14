شكرا لقرائتكم إيقاف تعيين جمال محمد على فى منصب المدير الفنى لمنتخب الشاطئية..اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اتحاد الكرة برئاسة ثروت سويلم على إيقاف تعيين جمال محمد على فى منصب المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية بعد حل مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ينتظر جمال محمد على المدير الفني السابق لبترول و أسمنت أسيوط إعتماد القرار النهائى من قبل مسئولو اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة لإعتماده مديراً فنيا للمنتخب.

كان مجلس الجبلاية السابق الذى قدم إستقالته برئاسة هانى أبو ريدة عقب خروج المنتخب من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 ، استقر على تعيين جمال محمد على المدير الفني السابق لبترول و أسمنت أسيوط ، منصب مدير فني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية خلال الفترة المقبلة لقيادة الفراعنة استعدادًا لتصفيات أمم أفريقيا.

احتل منتخب مصر للكرة الشاطئية المركز الخامس عالميا لأول مرة فى أخر تاريخ اللعبة بالتصنيف الصادر من الاتحاد للدولى للعبة ، كما تصدر منتخب مصر للكرة الشاطئية المركز الأول أفريقياً، وجاءت السنغال ثانياً، طبقا لتصتيف الاتحاد الدولى للعبة.