شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك : لا أمانع انتقال محمد إبراهيم للإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لا يمانع فى إنتقال محمد إبراهيم للنادي الإسماعيلي ، مؤكداً أنه يكن كل احترام لنادي الإسماعيلي و جماهيره.

تابع مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم ، أرتبط بعلاقة وطيدة مع الإسماعيلي و الاتحاد و سموحه وجميع الأندية ، وفى حالة طلب أي لاعب من الزمالك فالموضوع محل دراسة.

أضاف رئيس نادي الزمالك أن سموحه طلب التعاقد مع مصطفى محمد و محمد أشرف روقا ، وندرس العرض خلال الساعات المقبلة ، مضيفاً أن خالد جلال المدير الفني للزمالك فى حالة طلبه مصطفي محمد للبقاء فسيتم على الفور و نفس الأمر لأي لاعب.