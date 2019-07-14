شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك : لا أمانع انتقال محمد إبراهيم للإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لا يمانع فى إنتقال محمد إبراهيم للنادي الإسماعيلي ، مؤكداً أنه يكن كل احترام لنادي الإسماعيلي و جماهيره.
تابع مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم ، أرتبط بعلاقة وطيدة مع الإسماعيلي و الاتحاد و سموحه وجميع الأندية ، وفى حالة طلب أي لاعب من الزمالك فالموضوع محل دراسة.
أضاف رئيس نادي الزمالك أن سموحه طلب التعاقد مع مصطفى محمد و محمد أشرف روقا ، وندرس العرض خلال الساعات المقبلة ، مضيفاً أن خالد جلال المدير الفني للزمالك فى حالة طلبه مصطفي محمد للبقاء فسيتم على الفور و نفس الأمر لأي لاعب.
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