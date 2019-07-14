شكرا لقرائتكم تغييرات جديدة فى موعد اختبارات الناشئين بالزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف غانم سلطان رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، عن اجراء تغييرات جديدة فى اختبارات الناشئين المقامة بالنادى ابتداء من الاسبوع المقبل، والتي توافق 20 يوليو الحالي.

وجاء التغييرات كالتالي :

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اختبارات الناشئين من مواليد 2006 إلى 2011 ستقام أيام السبت والاحد والاثنين من الساعة الثالثة عصرا وحتى السادسة مساءا وذلك بدلا من المواعيد المعلنة مسبقا، وتستمر الى 1 سبتمبر المقبل .

وبالنسبة للناشئين ستقام أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس من الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا وتستمر حتى 20 أغسطس المقبل .

وبخصوص أعضاء النادي، قد تقرر ان تقام لهم الاختبارات يوم الخميس من كل اسبوع لجميع الفئات العمرية "براعم وناشئين" من الساعة الثانية ظهرا ، وتستمر حتى 1 سبتمبر المقبل.