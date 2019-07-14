شكرا لقرائتكم شرط غزال الأهلي للانتقال للاسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب عمرو جمال مهاجم الأهلي بالانتقال لفريق الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن بشرط وحيد وهو أن لا يدخل ضمن أي صفقات تبادليه.

وأخبر جمال إدارة الإسماعيلي أنه على اتم الاستعداد للانتقال إلى فريق الإسماعيلي بداية من الموسم المقبل، ولكن شرطه الوحيد ألا يدخل ضمن أي صفقات تبادلية، خاصة أنه يعتبر هذا الأمر بمثابة تقليل كبير له.

ويواجه عمرو جمال فترة عصيبة خلال مسيرته الكروية، حيث إن مصيره مع القلعة الحمراء مازال معلقاً بشكل كبير بل لأن هذا الوضع استمر فترة كبيرة للغاية، ربما ستؤثر على مستواه الفني بشكل كبير.

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ويبحث اللاعب عن الخروج من جدران القلعة الحمراء، خاصة أنه يعلم جيداً أن عودته للمشاركة مرة أخرى أصبح أمراً مستحيلاً للغاية، لذلك رحب بالانتقال للاسماعيلي خاصة أنها ستكون بمثابة فرصة جديده له كي يثبت نفسه من جديد ويعود بشكل كبير للإضواء مرة أخرى.

ويحاول اللاعب اقناع الإدارة بالانتقال للإسماعيلي ولكن ليس ضمن أي صفقات تبادلية، حيث من المقرر أن يتم حسم هذا الأمر خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل رغبة اللاعب الكبيرة في اللعب بشكل مستمر والظهور من جديد على الساحة.

وكان عمرو جمال قد قدم مستوى جيد للغاية منذ بداية ظهوره مع الفريق الأحمر، قبل أن تنقلب الامور ويتراجع دوره بشكل كبير للغاية، ليخوض تجربة احترافية بالدوري الجنوب إفريقي لكنها لم تستمر كثيراً، ليظل أمره معلقاً حتى هذه اللحظه.

جدير بالذكر أن الأهلى ينتظر استكمال بطولة الدوري العام من جديد، عقب انتهاء كان 2019 الذي يقام حالياً على الأراضي المصرية خلال الفترة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو، حيث يتبقى للفريق الأحمر مباراتين أمام المقاولون العرب والزمالك