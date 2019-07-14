من هو المدرب المنتخب المنتظر؟ إيهاب جلال يدخل فى الحسابات...

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جدة - عمرو شويل ارتفعت أسهم إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى فى تولى قيادة المنتخب الوطنى خلفا لخافيير أجيرى الذى أقيل من منصبه على خلفية الخروج المخزى للفراعنة من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة فى مصر. الجدير بالذكر أن إيهاب جلال نجح في العودة بالفريق البورسعيدي مرة أخرى للتواجد بالمربع الذهبي الذي ابتعد عنه هذا الموسم. كما يملك جلال تجربة جيدة مع مصر المقاصة بموسم 2016/2017 عندما قاد الفريق الفيومى إلى احتلال وصافة الدورى المصرى والمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا.

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