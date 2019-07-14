شكرا لقرائتكم كأس مصر الظهور الأول لمحمد عواد مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجحت إدارة نادي الزمالك في الحصول على توقيع محمد عواد حارس الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك ضمن اطار خطة تدعيم مركز حراسة المرمى خلال الموسم المقبل، خاصة بعد إصابة الحارس محمود عبد الرحيم جنش بالرباط الصليبي.

وانهى الفريق الأبيض كافة الأمور مع اللاعب ولم يتبقى سوى الوصول لاتفاق مع إدارة الإسماعيلي من أجل الإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة.

ومن المنتظر أن يكون الظهور الأول للحارس محمد عواد مع الفريق الأبيض أمام فريق المقاصة بدور الـ8 من بطولة كأس مصر، والتي من المقرر أن تقام 1 سبتمبر المقبل، خاصة أنه بالطبع لن يشارك خلال الثلاث مباريات المتبقة للزمالك في مسابقة الدوري لإنه ليس مقيداً ضمن صفوف الفريق.

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ودخل عواد في مشكلة كبيرة مع إدارة الإسماعيلي، حيث طالبهم بالموافقة على اتمام انتقاله للفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل، خاصة أنه يرغب في خوض تجربة جديدة، حيث من المقرر أن تنتهي الأمور خلال الأيام المقبلة ويعلن الفريق الأبيض عن الصفقة بشكل رسمي.

وسعت إدارة الزمالك للتعاقد مع محمد عواد الحارس المتألق بشدة خلال المواسم الأخيرة من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى، خاصة بعد إصابة محمود عبد الرحيم جنش بالرباط الصليبي والتي سيغيب على أثرها لفترة كبيرة ستصل غلى 6 شهور تقريباً.

ونجح عواد في الظهور بمستوى جيد للغاية خلال الفترة الأخيرة سواء مع النادي الإسماعيلي، حيث كان سبباً رئيسياً في احتلال الدراويش للمركز الثاني بالموسم قبل الماضي، أو حتى عندما قرر خوض تجربة جديدة مع فريق الوحده السعودي، قبل أن يعود للدوري المصري من جديد ولكن هذه المرة عبر بوابة نادي الزمالك.