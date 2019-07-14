شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: لن أفرط فى طارق حامد بملايين الملايين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إنه لم يتلق أي عرض رسمى لأي لاعب بالنادى الأبيض حتى الآن من الدول العربية، مشدداً إنه لم يحدثه أحد من الخليج للمحيط عن أى لاعب بالقلعة البيضاء.
وتابع مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية لقناة المحور:"طارق حامد لاعب محترم ولاعب كبير، أنا لا أفرط فى طارق حامد بملايين الملايين وهو رئيس نادى الزمالك وسط اللاعبين وطارق حامد لاعب راجل".
كما شدد رئيس نادى الزمالك إنه لو جاء عرضا لطارق حامد بمقابل مالى أعلى من الزمالك سيقوم بتعويضه من أجل البقاء فى القلعة البيضاء إلا لو كان للاعب رأى آخر، موضحا إنه لم يأتى له عرضا رسميا أو عرفيا -على حد قوله-، متمسكا ببقاء طارق حامد مع الفريق الأبيض فى الموسم الجديد.
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