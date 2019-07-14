شكرا لقرائتكم حسام حسن بس.. شرط تولى العميد تدريب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مسئولو اتحاد الكرة شرطا من أجل الموافقة على تولى حسام حسان تدريب المنتخب الوطنى خلال الفترة المقبلة خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى أقيل من رأس القيادة للفراعنة على خلفية الخروج المخزى من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة فى مصر.

وأكد مسئولو الجبلاية أنه فى حال الموافقة على تولى العميد تدريب المنتخب سيكون بمفرده دون الحاجة لمساعده وتوأمه إبراهيم حسن وهو الأمر الذى من المؤكد أن يلقى رفضا من جانب المدير الفنى لسموحة خاصة فى ظل عدم تخليه عن توأمه فى جميع الفرق الذى تولى قيادتها.

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الجدير بالذكر أن حسام حسن نجح فى قيادة سموحة للبقاء فى الدورى بعد أن كان الفريق السكندرى قاب قوسين أو أدنى من الهبوط لدورى القسم الثانى.

كما يحسب للعميد قيادة فريق المصرى البورسعيدى إى نصف نهائى الكونفدرالية فى الموسم قبل الماضى فضلا عن تواجد الفريق البورسعيدى فى المراكز المتقدمة بجدول الدورى المصرى دائما تحت قيادته.