شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: محمد عواد اقترب من الانضمام للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن محمد عواد حارس الإسماعيلي أقترب من الإنتقال للقلعة البيضاء فى الموسم الجديد 2019 – 2020 بنسبة 85 %. Advertisements ودخل مسئولو الزمالك فى مفاوضات مع محمد عواد لتعويض غياب محمود جنش حارس الزمالك لإصابته بوتر أكيليس والعودة للملاعب بعد 5 أشهر. تابع مرتضى منصور لبرنامج الزمالك اليوم ويقدمه خالد الغندور ، أن هناك 5 صفقات سوبر للزمالك فى الطريق و سيتم الكشف عنهم عقب إنتهاء مباريات الدورى الحالي.

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