شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف تفاصيل جديدة فى أزمة كهربا والـ17 مليون جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن محمود كهربا صانع ألعاب الفريق الأبيض وافق خلال الفترة الأخيرة عندما عقد جلسة مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك السابق خلال الأسبوع الماضى على تخفيض متطلباته المالية من تقاضى 25 مليون جنيه سنويا إلى 17 مليون جنيه من أجل الاستمرار فى قلعة ميت عقبة بالموسم القادم.

وتابع المصدر ذاته إن تلك الجلسة لم يكلل لها النجاح لحل الأزمة وغادر كهربا القاهرة إلى تركيا صباح الجمعة ليوقع عقدا لأحد الأندية هناك إلا إن طارق يحيى نجم النادى السابق حاول التدخل وأجرى عدة اتصالات هاتفية مع والده لحل الأزمة وطلب الأخير عقد جلسة مع طارق يحيى الذى حاول التوسط لإنهاء الأزمة ولكن تعثرت تلك المساعى خاصة إن اللاعب واصل إصراره على فسخ عقده مع النادى الأبيض وأصر مسئولى ميت عقبة على صحة عقده الحالى خاصة إنه موثق فى سجلات اتحاد الكرة ليفضل طارق يحيى الخروج من تلك المسألة خاصة إنه لم يحصل على تفويضا من إدارة الزمالك للتدخل لحل تلك الأزمة وتحدث مع والد اللاعب بصفة ودية لتقريب وجهات النظر.

ووفقا للمصدر ذاته أكد والد كهربا لطارق يحيى إن اللاعب سيوقع على عقدا للانضمام إلى نادى تركى، غدا الأحد، فيما أكد مسئولو الزمالك إن اللاعب لا يستطيع اللعب لناد آخر وإن عقد ممتد مع ناديه بشكل قانونى ورسمى.