شكرا لقرائتكم تفاصيل مران الأهلى بإسبانيا.. إصابة عمار حمدى بكدمة وتأهيل لثلاثى الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى مؤمن زكريا ومحمود وحيد وحسين السيد لاعبو الأهلى تدريبات بدنية في الجيم على هامش المران المسائي للفريق بمعسكر الإعداد الخارجي بإسبانيا.

وخاض اللاعبين الثلاثة المران تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال لتجهيزهم من الناحية البدنية للمشاركة في التدريبات الجماعيةـ وكان الاهلي قد خاض مرانه على فترتين اليوم السبت استعدادا لمواجهة فريق اوكام الإسباني يوم الاثنين المقبل في الودية الأخيرة بمعسكر اسبانيا .

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فيما تعرض عمار حمدي لاعب الفريق لكدمة خفيفة خلال مشاركته في المران المسائي، وتعرض عمار للإصابة خلال كرة مشتركة مع محمد هاني، وقام الجهاز الطبي بفحص ثم عاد لاستكمال المران بصورة طبيعية.

وحرص الجهاز الفني للأهلى على تخصيص فقرة لتنفيذ الضربات الثابتة من زوايا ومسافات مختلفة خلال المران المسائي اليوم السبت، وتولي سامي قمصان المدرب المساعد الإشراف على الفقرة التي شارك بها حسين الشحات وصلاح محسن وناصر ماهر، ويخوض الفريق معسكر إعداد خارجي استعدادا لمواجهة المقاولون العرب والزمالك في المباريات المتبقية من مسابقة الدوري.