محمد إبراهيم لاعب الزمالك يفضل الاحتراف الخارجى...

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك إنه يفضل خوض تجربة خارجية جديدة بالموسم القادم فى حالة الرحيل فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وتابع المصدر ذاته إن محمد إبراهيم يبحث حاليا عن عرضا فى أحد دوريات اليونان أو بلجيكا لخوض تجربة جديدة بالموسم القادم وحالة تعذر ذلك سوف يناقش العروض المحلية المقدمة إليه ومنها عرض الإسماعيلى.
يذكر أن محمد إبراهيم خاض من قبل تجربة احتراف قصيرة مع ماريتيمو البرتغالى لم يكلل لها النجاح وعاد إلى القلعة البيضاء مجددا وينتظر اللاعب خلال الفترة الجارية قرار إدارة الزمالك والجهاز الفنى حول مستقبله فى الموسم الجديد لحسم البحث بصورة جدية فى العروض الخارجية أو صرف النظر عن ذلك الملف والتركيز بشكل نهائى مع الفريق الأبيض.
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