شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض وضع حد أعلى وأدنى لعقود اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو اتحاد الكرة وضع بند للأندية للتعاقد مع اللاعبين بمبلغ مالى ووضع حد أقصى أو أدنى، وأكدوا أن هذا الأمر صعب تطبيقه فى كرة القدم.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن معظم الدوريات العالمية لا تضع حدا أقصى أو أدنى لتعاقد اللاعبين، والمسألة عرض وطلب والدليل صفقة انتقال نيمار من برشلونة لباريس سان جيرمان وخلافه.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن الأندية هى المسئولة عن تعاقداتها وتقوم بإبرام الصفقة تبعا للحالة المالية لكل ناد، ولا دخل للجبلاية بهذا الأمر.

ومن المقرر ان يعلن اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة عن شروط الموسم الجديد 2019 – 2002.