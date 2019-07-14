شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف شرط الجبلاية لتولى حسام حسن قيادة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو اتحاد الكرة شرطا من أجل الموافقة على تولى حسام حسان تدريب المنتخب الوطنى خلال الفترة المقبلة خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى أقيل من رأس القيادة للفراعنة على خلفية الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة فى مصر.

يذكر أن حسام حسن نجح فى قيادة سموحة للبقاء فى الدورى، بعد أن كان الفريق السكندرى قاب قوسين أو أدنى من الهبوط لدورى القسم الثانى.

كما يحسب للعميد قيادة فريق المصرى البورسعيدى إى نصف نهائى الكونفدرالية فى الموسم قبل الماضى، فضلا عن تواجد الفريق البورسعيدى فى المراكز المتقدمة بجدول الدورى المصرى دائما تحت قيادته.

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