شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ساسى على خطى أمونيكى بين أجانب الزمالك فى الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك ونسور قرطاج، مستوى جيدا مع منتخب بلاده فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بعدما ساهم فى تأهل منتخب نسور قرطاج إلى دور نصف النهائى، حيث يستعد لمواجهة نظيره السنغالى فى السادسة من مساء الأحد، على استاد الدفاع الجوى، ليصبح على بُعد خطوة من تحقيق إنجاز تاريخى مع النسور بالتأهل لنهائى كان 2019. فرجانى ساسى حقق إنجازا آخر كونه أحد اللاعبين الأجانب المؤثرين فى الزمالك هذا الموسم حيث يُعادل أسطورة القلعة البيضاء النيجيرى إيمانويل أمونيكى ويصبح ثانى لاعب أجنبى ينتمى للأبيض يسجل فى كأس أمم أفريقيا، ويستعرض ”الخليج 365” كيف صار ساسى على خطى أمونيكى فى الكان.. - فرجانى ساسى ويُعد فرجانى ساسى هو سابع لاعب أجنبى ينضم للزمالك ويشارك مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية، إلا أنه ثانى لاعب يستطيع إحراز هدفًا فى الكان. شارك ساسى مع منتخب تونس فى كأس الأمم الإفريقية خلال 3 مباريات من أصل 5 مباريات خاضها المنتخب التونسى حتى الآن فى كان 2019، حيث شارك لمدة 22 دقيقة أمام أنجولا فى الجولة الأولى من دور المجموعات، ثم أمام غانا فى دور الـ16 فى المباراة التى امتدت إلى شوطين إضافيين لمدة 120 دقيقة ثم ركلات الجزاء الترجيحية والتى حسمت لصالح نسور قرطاج وكان فرجانى ساسى صاحب الركلة الأخيرة ليعلن تأهل منتخب بلاده إلى دور ربع النهائى ليواجه منتخب مدغشقر، حيث شارك ساسى لمدة 83 دقيقة أحرز خلالهم هدفًا. Advertisements وشارك ساسى مع الزمالك فى 37 مباراة بواقع 20 مباراة فى الدورى أحرز خلالهم 7 أهداف و11 مباراة فى الكونفدرالية احرز خلالهم هدفين، و4 مباريات فى البطولة العربية ومباراة فى كأس مصر ومباراة السوبر المصرى السعودى. - إيمانويل أمونيكى فيما يعتبر إيمانويل أمونيكى أول لاعب أجنبى بالزمالك يسجل فى كأس إفريقيا، بل أول لاعب ليس مصريا يشارك فى البطولة الإفريقية وهو ينتمى للقلعة البيضاء ومن بين 7 لاعبين أجانب انضموا للزمالك وشاركوا فى كأس الأمم الإفريقية لم يستطع التسجيل فيهم سوى الثنائى أمونيكى وفرجانى ساسى فى تسجيل الأهداف فى البطولة الأفريقية حيث شارك أمونيكى مع منتخب نيجيريا فى كأس الأمم الإفريقية عام 1994، والتى توج بها المنتخب النيجيرى للمرة الثانية فى تاريخه بفضل هدف لاعب الزمالك فى المباراة النهائية أمام زامبيا. وشهد سجل اللاعبين الأجانب بالزمالك مشاركة 7 لاعبين فى كأس الأمم الإفريقية وهم النيجيرى إيمانويل أمونيكى، والجزائرى قاسى سعيد والتونسى وسام العبدى والغانى رحيم أيو والبوركينى محمد كوفى بالإضافة إلى مشاركة المغربى خالد بوطيب والتونسى فرجانى ساسى اللذان شاركوا فى كأس الأمم الإفريقية فى النسخة الجارية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ساسى على خطى أمونيكى بين أجانب الزمالك فى الكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.