شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 13 / 7 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 13 / 7 / 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها الزمالك يعرض جلسة مع طارق حامد لحسم مصيره مع الزمالك، وفتح بوابات استاد القاهرة فى الخامسة مساء لمباراة الجزائر ونيجيريا.

أعلن مصطفى عزام، مساعد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية 2019، منسق عام مباريات استاد القاهرة، ترحيب اللجنة المنظمة للبطولة بالجماهير الجزائرية لأول مرة فى استاد القاهرة منذ انطلاق البطولة، مشيرا إلى أن أبواب الاستاد ستفتح غدا أمام الجماهير اعتبارا من الساعة الخامسة مساء.

طلب مسئولو النادى الإسماعيلى استعارة مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ومن المنتظر أن يستغلها الأبيض لتسهيل الحصول على موافقة الدراويش على رحيل محمد عواد حارس مرمى الفريق للقلعة البيضاء.

علّق مصدر مسئول باتحاد الكرة على الأنباء التى ترددت خلال الساعات الأخيرة حول إمكانية عودة هيكتور كوبر، المدير الفنى السابق للفراعنة، لتولى نفس المنصب فى الفترة المقبلة بعد رحيل أجيرى.

خسر منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة من نظيره منتخب بيرو بنتيجة 3/0، فى ثانى مواجهات بطولة العالم المقامة فى المكسيك .

شهدت الساعات الأخيرة خلافا بين الأندية ومسئولى اتحاد الكرة حول عدد القائمة النهائية للاعبين، التى سيتم العمل بها فى الموسم المقبل للدورى المصرى 2019 – 2020.

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دخل أحمد أيمن منصور، مدافع فريق بيراميدز ومنتخب مصر، دائرة اهتمامات النادي الأهلي، حيث بدأت إدارة الفريق الأحمر في مناقشة ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم خط الدفاع الذى عانى منه بشدة خلال الموسم الماضي.

أدى مؤمن زكريا ومحمود وحيد وحسين السيد، لاعبو الأهلى، تدريبات بدنية فى الجيم على هامش المران المسائى للفريق بمعسكر الإعداد الخارجى بإسبانيا.

قرر مسئولو الزمالك عقد جلسة مع طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض والمنتخب الوطنى، لحسم مصيره خلال الفترة الجارية بعد عرض اتحاد جدة السعودى للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

حصد الزوجى أحمد الجندى وسلمى أيمن ذهبية بطولة العالم للناشئين للخماسى الحديث "تحت 21 سنة" المقامة حالياً من 5 حتى 14 يوليو الجارى، بمدينة جونكوف البولندية .

دخل نادي بيراميدز في مفاوضات جادة للتعاقد مع النيجيري جونيور أجاي صانع ألعاب النادي الأهلي، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل خاصة أنهم سيشاركون في بطولات إفريقيا للمرة الأولى.

أغلق مسئولو الزمالك الباب أمام رحيل التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق، بعدما كان مرشحا للرحيل عن الأبيض فى الموسم الجديد، خاصة أنه لا يوجد ظهير أيمن لفت أنظار مسئولى النادى الأبيض بالدورى المصرى يتمكن من تعويض رحيل النقاز.

قرر مسئولو الزمالك رحيل المغربى حميد أحداد، مهاجم الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل ضم المغربى أشرف بن شرقى مهاجم الهلال السعودى، لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم المقبل، بعدما أبدى اللاعب ترحيبه بالانضمام للزمالك، وتم الاتفاق معه على الانضمام لقلعة ميت عقبة وسيتم حسم المفاوضات مع ناديه لضمه، وكان بن شرقى معارا إلى لانس الفرنسى موسم 2018 – 2019، قبل عودته إلى الهلال السعودى مرة أخرى على أن يحدد وجهته المقبلة فى الموسم الجديد.