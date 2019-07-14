شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: طارق حامد رئيس الزمالك وسط اللاعبين.. وسأعوضه للبقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إنه لم يتلق أى عرض رسمى لأى لاعب بالنادى الأبيض حتى الآن من الدول العربية، مشدداً على أنه لم يحدثه أحد من الخليج للمحيط عن أى لاعب بالقلعة البيضاء.

وتابع مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية: "طارق حامد لاعب محترم ولاعب كبير، أنا لا أفرط فى طارق حامد بملايين الملايين وهو رئيس نادى الزمالك وسط اللاعبين، وطارق حامد لاعب راجل".

كما شدد رئيس نادى الزمالك أنه لو جاء عرض لطارق حامد بمقابل مالى أعلى من الزمالك سيقوم بتعويضه من أجل البقاء فى القلعة البيضاء، إلا لو كان للاعب رأى آخر، موضحا إنه لم يأت له عرض رسمى أو عرفيا - على حد قوله - متمسكا ببقاء طارق حامد مع الفريق الأبيض فى الموسم الجديد.