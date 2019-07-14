شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. عودة نادر رمضان وتدريبات خططية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباتهم ضمن البرنامج التحضيرى لملاقاة فريق الزمالك، وخوض منافسات الموسم الجديد. ويتبقى للفريق مواجهة هذا الموسم أمام الزمالك يوم 24 يوليو الجارى فى إطار منافسات الدورى المحلى.

المران اشتمل على خوض اللاعبين مجموعة من التدريبات التكتيكية والخططية، شملت سرعة التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة بجانب التسديد بعيد المدى.

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وحرص الجهاز الفنى على إيقاف الجمل الفنية أكثر من مرة لمنح اللاعبين التعليمات الفنية، واختتم المران بتقسيمة على منتصف الملعب وسط حماس من الجميع على نيل ثقة الجهاز الفنى.

وشهد مران الإسماعيلى مساء اليوم عودة ارتكاز الفريق نادر رمضان بعد انتهاء برنامجه التأهيلى من الإصابة، بقطع فى الرباط الصليبى خلال منافسات هذا الموسم.

وسينتظم لاعب الأوليمبى السابق فى التدريبات الجماعية خلال أيام، ليصبح جاهزا لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم 24 يوليو الجارى، ضمن مؤجلات مسابقة الدورى المحلى.