شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة شابات الطائرة من منتخب بيرو فى بطولة العالم بالمكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة من نظيره منتخب بيرو بنتيجة 3/0، فى ثانى مواجهات بطولة العالم المقامة فى المكسيك . Advertisements ومن المقرر أن يلتقى منتخب شابات الطائرة الصين غدا الأحد، فى ختام الدور الأول. ودخل منتخب سيدات الطائرة معسكر مغلق فى المكسيك استعدادًا لانطلاق المسابقة للدخول فى أجواء البطولة مبكرًا . وتضم قائمة اللاعبات كلاً من نور ياسين وميار خليفة وزينة العلمى وهنا المصرى وملك مرجان وعلياء هانى وهدير يسرى وداليا المرشدى وهالة منسى ودانا شوقى وسهيلة وفيق وندى وليد وهنا عمر ومايا نجم .

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