شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم السبت 13 / 7 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم السبت الموافق 13 / 7 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها عودة البعثة البيضاء إلى القاهرة بعد معسكر قبرص بجانب ملف الصفقات.

بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد نهاية معسكر قبرص

وصلت بعثة نادى الزمالك، إلى القاهرة، عائدة من قبرص، بعد انتهاء معسكر الإعداد المغلق الذى أقيم بها لمدة 13 يوم، فى إطار الاستعداد لاستئناف الدورى الممتاز، كان الفريق الأبيض قد خاض معسكره بقبرص وأدى خلاله 4 مباريات اختتمت أمس بلقاء امونيا القبرصى الذى انتهى بالفوز بهدف نظيف أحرزه أيمن حفنى.

الزمالك يعقد جلسة خاصة مع طارق حامد لحسم مصيره

قرر مسئولو نادى الزمالك عقد جلسة مع طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض والمنتخب الوطنى، لحسم مصيره خلال الفترة الجارية بعد عرض اتحاد جدة السعودى للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية. ويتمسك مسئولو الزمالك ببقاء طارق حامد، كما شدد الأخير على أنه حالياً يقضى فترة إجازة ولم يكن تركيزه فى إنهاء التفاوض حول رحيله من عدمه رغم رغبته بخوض تجربة خليجية بالموسم الجديد. Advertisements

الزمالك يغلق الباب أمام رحيل النقاز فى الصيف

أغلق مسئولو الزمالك الباب أمام رحيل التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق، بعدما كان مرشحا للرحيل عن الأبيض فى الموسم الجديد، خاصة أنه لا يوجد ظهير أيمن لفت أنظار مسئولى النادى الأبيض بالدورى المصرى يتمكن من تعويض رحيل النقاز. ويبحث مسئولو الزمالك عن دعم الجبهة اليمنى خلال فترة الانتقالات الصيفية ووفقا لمصدر مطلع بالنادى الأبيض كانت المفاضلة بين على فوزى الظهير الأيمن لإنبى بجانب بعض الترشيحات الأخرى التى كان آخرها كريم فؤاد لاعب النجوم، خاصة أنه من مواليد 99 وضمن عناصر المنتخب الأولمبى وشارك هذا الموسم مع الفريق الأول للنجوم فى أكثر من مباراة، ما أدى إلى انضمامه إلى المنتخب الأولمبى الذى يقوده شوقى غريب ما أدى إلى اهتمام مسئولى القلعة البيضاء بشأن ضمه فى حالة موافقة خالد جلال المدير الفنى للفريق حول إتمام الصفقة، حيث تم ترك كل الصلاحيات لجلال بشأن تحديد صفقات الموسم الجديد.

الزمالك يقرر الاستغناء عن أحداد لضم بن شرقى مهاجم الهلال