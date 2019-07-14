شكرا لقرائتكم نيمار يؤكد تعافيه من إصابة الكاحل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أنه تعافى تماما من الإصابة التي لحقت به في كاحل القدم اليمنى وبات جاهزا للعب في أي وقت.

وقال نيمار لبوابة "غلوبو سبورت" الإلكترونية "تعافيت بنسبة 100% تقريبا، ومن المتوقع أن يعود إلى باريس سان جيرمان يوم الاثنين.

وتجنب نيمار الإجابة على أي أسئلة متعلقة بمستقبله مع سان جيرمان خاصة مع تزايد التكهنات بشأن إمكانية عودته لفريقه القديم برشلونة الإسباني وذلك بعد عامين من رحيله عن الفريق ذاته في صفقة قياسية كلفت الفريق الفرنسي 222 مليون يورو..

وفي الأسبوع الماضي، أكد البرازيلي ليوناردو مدير الكرة لنادي باريس سان جيرمان أن رحيل نيمار عن الفريق سيتم في حالة وجود عرض مناسب للجميع.

وغاب اللاعب البرازيلي عن فترة اعداد سان جيرمان الأولى للموسم الجديد حيث أكد النادي الفرنسي أنه سيتم اتخاذ اللازم مع اللاعب.

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وقال ليوناردو في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): لم تأت أي عروض لنيمار في الوقت الحالي، والمحادثات مع المسؤولين في برشلونة سطحية للغاية.

وعما إذا كان نيمار طلب الرحيل من النادي، قال ليوناردو: موقف نيمار واضح للجميع، لكن في كرة القدم يمكن أن تقول شيئًا اليوم، وتقول غدًا شيئا آخر.

وتابع ليوناردو:" نعم تحدثت إلى نيمار، لا أريد سرد كل تفاصيل المحادثة، نحدثنا مع ممثليه أيضا. الكل يعرف كل شيء، الموقف واضح لكل المشاركين".

وقال: "في النهاية لايزال في عقده ثلاث سنوات معنا، وبما أننا لم نتلق أي عرض له فلا يمكننا أن نناقش أي شيء حاليًا، نيمار يمكنه مغادرة الفريق إذا كان هناك عرض يناسب الجميع".

وواصل ليوناردو:"لكن حتى الآن، لا نعرف ما إذا كان أي شخص يرغب في شرائه، أو بأي ثمن، كل هذا لن يحدث في يوم واحد".

واختتم ليوناردو تصريحاته قائلًا:"باريس سان جيرمان يريد الاعتماد على اللاعبين الذين يرغبون في البقاء، وبناء مستقبل النادي، لسنا بحاجة للاعبين يعتقدون أنهم يقدمون إلينا معروفا بالبقاء في النادي".