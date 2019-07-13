انتخاب صفوان السويكت رئيسا لنادى النصر السعودي

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أعلنت اللجنة الانتخابية فوز صفوان السويكت، رسميًا، برئاسة نادي النصر السعودي، لمدة 4 سنوات مقبلة.
واكتسح السويكت منافسيه بـ 5463 صوتاً، مقابل 7 أصوات لنصر النصر و 3 أصوات لصالح الأطرم.
وتضم قائمة السويكت كلًا من المهندس سهيل القاسم، فهد الطيار، عبدالرحمن الشهري، وسلمان الحلافي، وناصر الجميد.
وانعقدت الجمعية العمومية لنادي النصر للمرة الثانية، مساء السبت، بعد فشل اكتمال النصاب القانوني، الخميس الماضي، وسط منافسة من الثلاثي صفوان السويكت، صالح الأطرم، نصر النصر.
وفي أول تصريحات له عقب فوزه بمقعد رئاسة الدوري السعودي، قال صفوان سويكت لجماهير النصر: "القادم أجمل وأفضل وأروع وأقوى بإذن الله، أريد منكم دعم النادي بالحضور للمباريات، وأبشركم بالخير"، وفقا لموقع "جول".
جدير بالذكر ان السويكت الذي خلف سعود ال سويلم، يعتبر من الأسماء البارزة في عالم القانون المالي والتمويل والاستثمار، حيث حصل على شهادة الماجستير في القانون من المعهد العالي للقضاء بتقدير عام ممتاز، في عام 2007.
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