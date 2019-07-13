شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الرباعى الدولى يصل مقر إقامة الأهلى فى إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل رباعى الأهلى الدولى، محمد الشناوى ووليد سليمان ومروان محسن وأيمن أشرف، مساء اليوم السبت إلى مقر إقامة بعثة الأهلى فى إسبانيا، للانتظام فى معسكر الفريق الخارجي.
وكان الرباعى الدولى قد غادر القاهرة اليوم إلى مدينة برشلونة التى قُضى بها عدة ساعات ترانزيت، قبل أن يستقل طائرة أخرى إلى مدينة اليكانتى التى تستضيف معسكر الفريق.
ويخوض اللاعبون الدوليون المران بمعسكر الإعداد اعتبارا من غد الأحد، ومن المنتظر أن يضع الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى برنامجا تأهيليا للرباعى قبل المشاركة بصورة طبيعة فى المران الجماعى للفريق .
وكان الرباعى الدولى قد حصلوا على فترة راحة لعدة أيام عقب خروج منتخب مصر من نهائيات كأس الأمم التى تستضيفها مصر حاليا، قبل أن يصل مساء اليوم لمعسكر إعداد الفريق الخارجى فى إسبانيا.
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