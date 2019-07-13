شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سر الملايين الـ5 فى رفض بيراميدز رحيل "أفشة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب بيراميدز، بالرحيل عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد تلقيه أكثر من عرض خارجي خلال الفترة الماضية، ودخل الأهلى فى مفاوضات مع قفشة منذ فترة بل وحصل على توقيع اللاعب، إلا أن الإدارة الحمراء تراجعت عن الدخول فى مفاوضات مع بيراميدز لضمه، بداعى وجود أكثر من لاعب فى نفس مركزه بالقائمة الحمراء، ومنهم عمار حمدى وصالح جمعة وناصر ماهر ووليد سليمان.

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ويرغب بيراميدز فى بقاء أفشة لموسم آخر على الأقل، خاصة أن عبد الله السعيد مرشح للانتقال للزمالك خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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