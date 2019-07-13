شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سر الملايين الـ5 فى رفض بيراميدز رحيل "أفشة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب بيراميدز، بالرحيل عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد تلقيه أكثر من عرض خارجي خلال الفترة الماضية، ودخل الأهلى فى مفاوضات مع قفشة منذ فترة بل وحصل على توقيع اللاعب، إلا أن الإدارة الحمراء تراجعت عن الدخول فى مفاوضات مع بيراميدز لضمه، بداعى وجود أكثر من لاعب فى نفس مركزه بالقائمة الحمراء، ومنهم عمار حمدى وصالح جمعة وناصر ماهر ووليد سليمان.
ويرغب بيراميدز فى بقاء أفشة لموسم آخر على الأقل، خاصة أن عبد الله السعيد مرشح للانتقال للزمالك خلال الميركاتو الصيفي القادم.
لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..
كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة يكشف سر الملايين الـ5 فى رفض بيراميدز رحيل "أفشة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.