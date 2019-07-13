شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف تفاصيل جديدة فى أزمة كهربا والـ17 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن محمود كهربا صانع ألعاب الفريق الأبيض وافق خلال الفترة الأخيرة عندما عقد جلسة مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، خلال الأسبوع الماضى، على تخفيض متطلباته المالية من تقاضى 25 مليون جنيه سنويا إلى 17 مليون جنيه، من أجل الاستمرار فى قلعة ميت عقبة بالموسم القادم.

وتابع المصدر ذاته إن تلك الجلسة لم يكلل لها النجاح لحل الأزمة، وغادر كهربا القاهرة إلى تركيا صباح الجمعة ليوقع عقدا لأحد الأندية هناك، إلا إن طارق يحيى نجم النادى الأسبق حاول التدخل وأجرى عدة اتصالات هاتفية مع والده لحل الأزمة.

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