اخبار الرياضه

سوبر كورة يكشف سبب استبعاد حسام حسن من الترشيح لقيادة المنتخب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سبب استبعاد حسام حسن من الترشيح لقيادة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضاءلت فرص حسام حسن المدير الفنى لسموحة فى تولى تدريب الفراعنة خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى استقال على خلفية الخروج المخزى لمنتخب مصر من دور الـ16 بـ "كان 2019".

 

يذكر أن حسام حسن نجح فى قيادة سموحة للبقاء فى الدورى بعد أن كان الفريق السكندرى قاب قوسين أو أدنى من الهبوط لدورى القسم الثانى.

Advertisements

 

كما يحسب للعميد قيادة فريق المصرى البورسعيدى إلى نصف نهائى الكونفدرالية فى الموسم قبل الماضى، فضلا عن تواجد الفريق البورسعيدى فى المراكز المتقدمة دائما تحت قيادته.

 

لمعرفة سر استبعاد التوأم من قائمة المرشحين للمنتخب اضغط هنا..
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة يكشف سبب استبعاد حسام حسن من الترشيح لقيادة المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا