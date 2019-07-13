شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سبب استبعاد حسام حسن من الترشيح لقيادة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضاءلت فرص حسام حسن المدير الفنى لسموحة فى تولى تدريب الفراعنة خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى استقال على خلفية الخروج المخزى لمنتخب مصر من دور الـ16 بـ "كان 2019".

يذكر أن حسام حسن نجح فى قيادة سموحة للبقاء فى الدورى بعد أن كان الفريق السكندرى قاب قوسين أو أدنى من الهبوط لدورى القسم الثانى.

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كما يحسب للعميد قيادة فريق المصرى البورسعيدى إلى نصف نهائى الكونفدرالية فى الموسم قبل الماضى، فضلا عن تواجد الفريق البورسعيدى فى المراكز المتقدمة دائما تحت قيادته.

لمعرفة سر استبعاد التوأم من قائمة المرشحين للمنتخب اضغط هنا..