شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت، 13 يوليو 2019، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها على جبر يقترب من الأهلي، وجهاز الزمالك يشيد بعماد السيد.

"تعرف علي إشادة جهاز الزمالك لـ عماد السيد"

تلقى عماد السيد حارس، مرمى الزمالك العائد من الإصابة بكسر فى أحد أصابع اليد، إشادة كبيرة من الجهاز الفنى للفريق بقيادة خالد جلال، وأيمن طاهر مدرب الحراس

"علي جبر لاعب بيراميدز علي وشك الانتقال للأهلي"

ينتظر عشاق القلعة الحمراء ، سرعة إنهاء الصفقة القوية لتدعيم دفاعات القلعة الحمراء ، وقطع النادى الأهلى مشوارا كبيرا نحو الحصول على توقيع جبر صخرة دفاع المنتخب الوطنى، لاسيما فى ظل تعاون نادي بيراميدز مع الأهلي فى ملف الصفقات خلال الفترةالمقبلة لتحقيق المصالح المشتركة

"رمضان صبحى وجنش يهنأن عبد الله السعيد بمناسبة عيد ميلاده"

حرص الثنائى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادى الزمالك، ورمضان صبحى صانع ألعاب النادي الأهلي، على تهنئة عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز بعيد ميلاده رقم 34، عبر حسابه الشخصى على إنستجرام.

ونشر جنش صورة جمعته بالسعيد من معسكر الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية وعلق عليها: "كل سنة وأنت طيب يا بودا"

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كما نشر رمضان صورة مع السعيد وعلق عليها: "كل سنة وأنت طيب يا بودا يا نجم مصر"

"خالد جلال يطلب عودة كاسونجو لهجوم الزمالك"

طلب خالد جلال، المدير الفنى لفريق الزمالك، من مجلس الإدارة دراسة عودة الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض الذى انتهت إعارته لنادى الوحدة السعودى، بنهاية الموسم الجارى وينتظر كاسونجو موقف الزمالك بشأن عودته لصفوف الفريق فى الموسم الجديد من عدمه، لمناقشة مستقبله حيث يفضل اللاعب العودة إلى النادى الأبيض

" ياسمين حمدى تحرز برونزية البطولة الأفريقية للكاراتيه"

أحرزت ياسمين حمدى، لاعبة منتخب الكاراتيه، الميدالية البرونزية فى منافسات وزن 55 كجم بالبطولة الأفريقية التى تقام ببتسوانا، وتستمر حتى 16 يوليو الحالى. "تحرك الزمالك من قبرص إلي مطار القاهرة" كشف الموقع الرسمي للزمالك صورا لتحرك الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من منطقة أجروسى الجبلية بقبرص ثم إلى مطار بافوس استعدادا للعودة للقاهرة، بعد انتهاء معسكر الإعداد المغلق الذى أقامه الفريق الأبيض فى إطار الاستعداد لاستئناف الدورى.

"مصر بجانب تونس وغينيا ببطولة الأفروكان لكرة السلة"

أسفرت قرعة بطولة الأفروكان لكرة السلة عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة، بجانب منتخبات كل من تونس وغينيا.

وادى دجلة يعلن بدء اختبارات قطاع الناشئين لموسم 2019 - 2020

أعلن مسئولو نادى وادى دجلة عن بدء مرحلة اختبارات قطاعات الناشئين لموسم 2019 - 2020، وذلك من مواليد 1999 حتي مواليد 2005.