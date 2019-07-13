شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يتمسك باستمرار محمد إبراهيم فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى خالد جلال، المدير الفنى للزمالك، تمسكه باستمرار محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأبيض، وعدم رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأبلغ المدير الفنى للزملك مجلس الإدارة بضرورة عدم رحيل اللاعب.

وكان الإسماعيلى طلب ضم محمد إبراهيم خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الدراويش بداية من الموسم المقبل، وكان الإسماعيلى يسعى لضم اللاعب في يناير الماضى، إلا أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح بسبب رغبة الزمالك في تمديد عقد اللاعب قبل اعارته للدراويش.

ويرتبط محمد إبراهيم بعقد رسمى مع الزمالك ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وكان اللاعب سبق وتلقى عروضا محلية ولكنه لم يحسم موقفه منها في الفترة الحالية.

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كما طلب مسئولو الإسماعيلى استعارة مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ومن المنتظر أن يستغلها الأبيض لتسهيل الحصول على موافقة الدراويش على رحيل محمد عواد حارس مرمى الفريق للقلعة البيضاء.

وكان الزمالك قد وافق على إعارة مصطفى محمد موسماً لسموحة فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد نهاية إعارته لطلائع الجيش، وهى الفترة التى تألق فيها وسجل 12 هدفاً.

ويدرس مسئولو الزمالك إيقاف صفقة انتقال مصطفى محمد لسموحة لتسهيل مهمة إنهاء صفقة عواد مع الإسماعيلى، لاسيما أن الفريق الأبيض فى أشد الحاجة للتعاقد مع حارس مرمى مميز بعد إصابة محمود عبد الرحيم جنش بقطع فى وتر اكيليس مع منتخب مصر.