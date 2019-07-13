شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الطائرة يخسرن أمام الكاميرون 3 / 0 ويفشلن فى التأهل لنهائى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب سيدات الكرة الطائرة الأول من نظيره الكاميرنى بنتيجة 3 / 0، فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا التى تستضيفها مصر بصالة أكتوبر الدولية بمشاركة 7 منتخبات ليفشلن فى التأهل إلى النهائى.
وكان منتخب سيدات الطائرة قد التقى فى الافتتاح أمام السنغال مساء الثلاثاء، ونجح فى الفوز بنتيجة 3/0 قبل أن يهزم المغرب 3/2 ويتأهل إلى نصف النهائى.
ومن المقرر أن يقام النهائى غدا، الأحد، بين الكاميرون وكينيا حيث حصلت المنتخبات المشاركة فى البطولة على راحة من المباريات أمس الجمعة.
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