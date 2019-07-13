شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف بين الأندية والجبلاية بسبب قائمة الـ30 لاعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الأخيرة خلافا بين الأندية ومسئولى اتحاد الكرة حول عدد القائمة النهائية للاعبين، التى سيتم العمل بها فى الموسم المقبل للدورى المصرى 2019 – 2020.

وطلبت معظم الأندية الكبيرة المشاركة فى البطولات الأفريقية والعربية أن تكون القائمة 30 لاعبا، بينما تمسك عدد كبير من باقى الأندية أن يكون عدد قائمة اللاعبين 25 فقط، توفيراً للنفقات.

ومن المقرر أن يحسم مسئولو اتحاد الكرة ولجنة شئون اللاعبين خلال الساعات المقبلة العدد النهائى لقائمة اللاعبين فى الموسم المقبل وهل ستكون 30 لاعباً - وهو الأقرب للتنفيذ - أم 25 لاعبا فقط.