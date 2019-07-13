شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن عن المواعيد الجديدة لاختبارات الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف غانم سلطان رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، عن إجراء تغييرات جديدة فى اختبارات الناشئين المقامة بالنادى ابتداء من الأسبوع المقبل، والتي توافق 20 يوليو الحالي.

اختبارات الناشئين من مواليد 2006 إلى 2011 ستقام أيام السبت والأحد والاثنين من الساعة الثالثة عصرا وحتى السادسة مساءا وذلك بدلا من المواعيد المعلنة مسبقا، وتستمر إلى 1 سبتمبر المقبل.

وبالنسبة للناشئين ستقام أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا، وتستمر حتى 20 أغسطس المقبل.

وبخصوص أعضاء النادي، قد تقرر أن تقام لهم الاختبارات يوم الخميس من كل أسبوع لجميع الفئات العمرية "براعم وناشئين" من الساعة الثانية ظهرا، وتستمر حتى 1 سبتمبر المقبل.