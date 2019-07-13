شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعقد جلسة خاصة مع طارق حامد لحسم مصيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو الزمالك عقد جلسة مع طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض والمنتخب الوطنى، لحسم مصيره خلال الفترة الجارية بعد عرض اتحاد جدة السعودى للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويتمسك مسئولو الزمالك ببقاء طارق حامد، كما شدد الأخير على أنه حالياً يقضى فترة إجازة ولم يكن تركيزه فى إنهاء التفاوض حول رحيله من عدمه رغم رغبته بخوض تجربة خليجية بالموسم الجديد.

ويقضى طارق حامد فترة إجازة بعد مشاركته مع المنتخب الوطنى فى أمم أفريقيا والتى ودعها الفراعنة من دور الـ16 بالهزيمة من جنوب أفريقيا، وستنتهى إجازة اللاعب يوم الإثنين المقبل وهو موعد عودة الفريق الأبيض لتدريباته بعدما عاد الفريق اليوم إلى القاهرة عقب نهاية المعسكر الخارجى الذى امتد لمدة 13 يوم فى قبرص استعدادا لاستئناف مباريات الدورى الممتاز.