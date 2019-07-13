شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 13 / 7 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم السبت العديد من الأخبار المهمة على مستوى فريق الكرة، والتى يعد أبرزها تحديد إنبى لمطالبه للاستغناء عن مدافع أسامة جلال للأهلي.

مران الأهلي فى إسبانيا.. تقسيمة قوية ورفع الحمل البدنى

أجرى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلي، تقسيمة قوية بالكرة للاعبين خلال المران الذى أقيم صباح اليوم على ملعب لافينكا بمعسكر إسبانيا، وركز المدير الفنى خلال التقسيمة على سرعة نقل الكرة وإنهاء الهجمة بشكل سليم لتجهيز جميع اللاعبين لاستئناف المباريات المتبقية فى مسابقة الدورى.

جيرالدو ينتظم فى مران الأهلى اليوم بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلى

ينتظم الأنجولى جيرالدو، لاعب الأهلى، فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم، السبت، على ملعب لافينكا ضمن برنامج الإعداد بالمعسكر الخارجى، بعدما أنهى تدريبات التأهيل البدنى التى خضع لها لمدة 48 ساعة عقب انضمامه لمعسكر الأهلى المقام حاليًا فى إسبانيا.

تعرف على تفاصيل رحلة رباعى الأهلي الدولى لمعسكر إسبانيا

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن رباعى الفريق الدولى "محمد الشناوى وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن"، سينضم اليوم السبت لمعسكر الفريق المقام فى مدينة اليكانتى الإسبانية.

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عمرو السولية يتحدث عن الظروف الاستثنائية و"حالة الإحباط" المؤقتة

أكد عمرو السولية، لاعب وسط الأهلى، أن الفريق يسير بخطوات ثابتة لتحقيق هدفه الأساسى بالفوز ببطولة الدورى، وهناك حالة من التركيز الشديد يعيشها الجميع فى معسكر الإعداد بإسبانيا، وهى أحد أهم العوامل التى تقربنا من الفوز باللقب.

وأضاف السولية، فى تصريحات للموقع الرسمى للأهلى، أن الفريق يخوض فترة إعداد خارجية لأول مرة، فى مثل هذه الظروف الاستثنائية، نظراً لعدم انتهاء الموسم الحالى واستكماله بعد فترة توقف طويلة بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية، الأمر الذى يتطلب الكثير من الجهد البدنى والتركيز النفسى، وهو ما يعمل عليه الجهاز الفنى بشكل مميز خلال المعسكر، فى ظل الجلسات التى يعقدها مارتن لاسارتى المدير الفنى مع اللاعبين للتأكيد على أن بطولة الدورى تحتاج إلى 180 دقيقة من التركيز والأداء بإخلاص فى الملعب لحسم اللقب، مشيراً إلى أن لاعبى الفريق يشعرون بما تشعر به الجماهير من ضرورة الفوز بالدورى.

سوبر كورة.. الأهلى يضحى بـ 3 لاعبين لإنبى لترميم الدفاع

مازال مدفع إنىى على رأس المطلوبين فى النادى الأهلى لتدعيم الدفاعات الحمراء فى الموسم الجديد.

ويدخل الأهلى فى مفاوضات جادة لضم أكثر من مدافع منهم محمود متولى مدافع الإسماعيلى وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ثنائي بيراميدز، إلا أن الإدارة الحمراء تحركت بشكل رسمى لضم أسامة جلال، والذى يعد واحداً من أفضل المدافعين فى مسابقة الدورى، وقدم أداءً جيداً مع الفريق الفيومى هذا الموسم، كما يملك المدافع الشاب قائد فريق الشباب إمكانيات فنية وبدنية كبيرة.