شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق الباب أمام رحيل النقاز فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق مسئولو الزمالك الباب أمام رحيل التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق، بعدما كان مرشحا للرحيل عن الأبيض فى الموسم الجديد، خاصة أنه لا يوجد ظهير أيمن لفت أنظار مسئولى النادى الأبيض بالدورى المصرى يتمكن من تعويض رحيل النقاز.

ويبحث مسئولو الزمالك عن دعم الجبهة اليمنى خلال فترة الانتقالات الصيفية ووفقا لمصدر مطلع بالنادى الأبيض كانت المفاضلة بين على فوزى الظهير الأيمن لإنبى بجانب بعض الترشيحات الأخرى التى كان آخرها كريم فؤاد لاعب النجوم، خاصة أنه من مواليد 99 وضمن عناصر المنتخب الأولمبى وشارك هذا الموسم مع الفريق الأول للنجوم فى أكثر من مباراة، ما أدى إلى انضمامه إلى المنتخب الأولمبى الذى يقوده شوقى غريب ما أدى إلى اهتمام مسئولى القلعة البيضاء بشأن ضمه فى حالة موافقة خالد جلال المدير الفنى للفريق حول إتمام الصفقة، حيث تم ترك كل الصلاحيات لجلال بشأن تحديد صفقات الموسم الجديد.

وبذلك سيبحث مسئولو الزمالك دعم الجبهة اليمنى ولكن دون تعجل فى المسألة، خاصة بعدما تم الاستقرار على بقاء حمدى النقاز ضمن صفوف الفريق فى الموسم الجديد.