سوبر كورة.. من هو مدرب المنتخب المنتظر؟ إيهاب جلال يدخل فى الحسابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسهم إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى فى تولى قيادة المنتخب الوطنى خلفا لخافيير أجيرى الذى أقيل من منصبه على خلفية خروج الفراعنة من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة فى مصر. الجدير بالذكر أن إيهاب جلال نجح في العودة بالفريق البورسعيدي مرة أخرى للتواجد بالمربع الذهبي الذي ابتعد عنه هذا الموسم.

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