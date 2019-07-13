المنتخب الأوليمبى يتمسك بالدوليين فى معسكر سبتمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى، بقيادة شوقى غريب، فكرة التخلى عن لاعبيه الدوليين خلال الأجندة الدولية القادمة والمقررة شهر سبتمبر، لمشاركتهم فى الأدوار النهائية بمسابقة كأس مصر. وتم الاتفاق مع اللواء ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة على ضرورة مشاركة اللاعبين الدوليين فى المعسكر المقبل، خاصة أنه سيكون التجمع قبل الأخير للفريق استعداداً لكأس الأمم الأفريقية 2019. وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتى تستضيفها فى نوفمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات.

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