شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. لهذا السبب الأهلى يستهدف ابن "سوبر الزمالك" فى الميركاتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل أحمد أيمن منصور، مدافع فريق بيراميدز ومنتخب مصر، دائرة اهتمامات النادي الأهلي، حيث بدأت إدارة الفريق الأحمر في مناقشة ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم خط الدفاع الذى عانى منه بشدة خلال الموسم الماضي.

وقدم أحمد أيمن منصور مستوى جيدا للغاية مع فريق المصري البورسعيدي خلال المواسم الماضية، بل كان أحد هدافى الفريق وقتها، حتى أصيب بالرباط الصليبي الذي غاب بسببه فترة كبيرة، قبل أن يعود للتألق مرة أخرى ولكن هذه المرة من بوابة بيراميدز، الأمر الذي جعل خافيير أجيرى المدير الفني السابق للفراعنة يستدعيه ضمن قائمة الفراعنة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

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