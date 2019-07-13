شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يعلن بدء اختبارات قطاع الناشئين لموسم 2019 - 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو نادى وادى دجلة عن بدء مرحلة اختبارات قطاعات الناشئين لموسم 2019 - 2020، وذلك من مواليد 1999 حتي مواليد 2005. Advertisements وأكد مسئولو وادى دجلة أنه لا يوجد أختبارات إلا للأعمار التى تم الإعلان عنها، ومن المقرر أن يكون سعر استمارة الاختبار 50 جنيهًا، على أن تباع استمارة الاشتراك في الاختبارات داخل كل مركز شباب معلن في الجدول قبل الميعاد بـ24 ساعة، كما سيتم الإعلان عن موعد اختبارات القاهرة في موعد لاحق.

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