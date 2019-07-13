شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف آخر شروط جيرالدو مع الأهلى قبل الرحيل المنتظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الأنجولي جيرالدو، صانع ألعاب النادي الأهلي، شرطاً وحيداً لإدارة الفريق الأحمر فى حال رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأخبر جيرالدو إدارة الفريق الأحمر أنه مستعد للرحيل مع نهاية الموسم الحالى إذا كانت هذه هى رؤية الجهاز الفني، ولكنه لديه شرط وحيد، وهو ألا يدخل ضمن أى صفقات تبادلية، بل يقرر هو وجهته المقبلة بجلب عرضاً جيداً مناسب للجميع.

ومن المنتظر أن يتم حسم الأمور بشكل كبير خلال الساعات المقبلة، سواء بالبقاء مع الفريق لمدة موسم مقبل أو الاتفاق على الرحيل بشكل يناسب جميع الأطراف سواء اللاعب أو الإدارة.

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