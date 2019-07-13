شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف آخر شروط جيرالدو مع الأهلى قبل الرحيل المنتظر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الأنجولي جيرالدو، صانع ألعاب النادي الأهلي، شرطاً وحيداً لإدارة الفريق الأحمر فى حال رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأخبر جيرالدو إدارة الفريق الأحمر أنه مستعد للرحيل مع نهاية الموسم الحالى إذا كانت هذه هى رؤية الجهاز الفني، ولكنه لديه شرط وحيد، وهو ألا يدخل ضمن أى صفقات تبادلية، بل يقرر هو وجهته المقبلة بجلب عرضاً جيداً مناسب للجميع.
ومن المنتظر أن يتم حسم الأمور بشكل كبير خلال الساعات المقبلة، سواء بالبقاء مع الفريق لمدة موسم مقبل أو الاتفاق على الرحيل بشكل يناسب جميع الأطراف سواء اللاعب أو الإدارة.
لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..
كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة يكشف آخر شروط جيرالدو مع الأهلى قبل الرحيل المنتظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.