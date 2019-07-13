شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تدرس مطالبة الأندية خوض بطولة الكأس بدون الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو إدارة اتحاد الكرة البحث عن حلول لأزمة مباريات نصف النهائى ونهائى كأس مصر، وإقامتها بدون اللاعبين الدوليين خاصة أنها ستكون فى فترة الأجندة الدولية للمنتخبات. وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد حددت مواعيد دور الـ8 حتى نهائى كأس مصر كالآتى: 1 سبتمبر الفائز من لقاء الأهلى وبيراميدز مع حرس الحدود. الزمالك ومصر المقاصة. Advertisements 5 سبتمبر الفائز من الزمالك والمقاصة مع الاتحاد السكندري. الفائز من الأهلى وبيراميدز وحرس الحدود ضد بتروجت. 9 سبتمبر نهائى كأس مصر. وفى حالة تمسك الأندية بلاعبيها الدوليين لخوض منافسات كأس مصر سيتم تأجيل مباريات النهائى و قبل النهائي لموعد يحدد فيما بعد.

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