شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة من لاسارتى للاعبى الأهلى وغياب أزارو عن المران الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الأورجوايانى مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلى، محاضرة نظرية قصيرة للاعبين قبل انطلاق المران الذى أقيم مساء اليوم السبت على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي التي تستضيف معسكر الإعداد الخارجي في إسبانيا.

وتحدث لاسارتي عن عدد من الأمور الفنية فى إطار السعي نحو استمرار المكاسب التى يحققها الفريق خلال فترة المعسكر، ويستعد الأهلى لمواجهة فريق أوكام الإسباني يوم الاثنين المقبل في آخر المباريات الودية بالمعسكر قبل العودة للقاهرة.

فيما اكتفى وليد أزارو مهاجم الفريق بأداء تدريبات بدنية خلال المران المسائى الذى أقيم على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي الإسبانية، واشتكى ازارو من الإجهاد، وهو ما دفع الجهاز الفني لعدم إشراكه في المران الجماعي لمنحه قدرا من الراحة وتجنبا لتعرضه للإصابة.

وكان اللاعب قد شارك بشكل طبيعي في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم ضمن معسكر الإعداد الخارجي استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام جولات بطولة الدوري.