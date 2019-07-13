كرة طائرة.. الكاميرون تتأهل لنهائي أفريقيا للسيدات على حساب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب :- محمد علام

تأهلت سيدات الكاميرون إلى نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة بعد تغلبها على سيدات مصر في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، لتضرب موعدا جديدا مع كينيا في نهائي المنافسة القارية.

وتغلب الفريق الكاميروني حامل لقب البطولة على مصر بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (25-23، 25-21، 25-18).

وعلى جانب أخر، تأهلت كينيا إلى المباراة النهائية بعد الفوز على السنغال بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي :( 25-13، 25-13، 25-20).

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وبهذه النتائج سوف تواجه الكاميرون حاملة اللقب سيدات كينيا في نهائي البطولة القارية مساء غد الأحد.

بينما ستلتقي مصر مع السنغال في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة، وستقام المباراة مساء غدا الأحد قبل نهائي البطولة.

وعلى جانب أخر، تغلبت سيدات مصر على بوتسوانا بعد مباراة مثيرة بين الفريقين بنتيجة 3-2 في عدد الأشواط، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:( 23-25، 25-23، 25-16، 24-26، 16-14).

وسوف تواجه المغرب الجزائر في مباراة تحديد المركز الخامس بالبطولة.

جدير بالذكر أن كينيا فازت على الكاميرون في المباراة التي جرت بينهما في إطار الجولة الثالثة بدور المجموعات بنتيجة 3-2 في عدد الأشواط.