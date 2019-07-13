سفيان فيغولي جاهز لمواجهة الجزائر ونيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن منتخب الجزائر جاهزية سفيان فيغولي صانع ألعاب محاربي الصحراء للمشاركة في مباراة الخضر غد الأحد ضد نيجيريا في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية مصر ٢٠١٩.
وكان اللاعب قد اشتكى من إصابة خلال مباراة كوت ديفوار، بعد تعرض لالتواء في الكاحل خلال مباراة الخضر الأخيرة في دور الثمانية لبطولة أمم إفريقيا.
وشهد مران منتخب الجزائر، في مران الجزائر الأخير استعدادا لمواجهة نيجيريا بشكل طبيعي ليتأكد جاهزيته للمشاركة في مباراة الخضر ضد نيجيريا.
واختتم المنتخب الجزائري مساء اليوم السبت استعداداته لمواجهة نيجيريا على ملعب القاهرة الدولي غدا الأحد، بالدور قبل النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا.
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