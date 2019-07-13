رباعي جديد ينضم لمعسكر الأهلي في إسبانيا

وصل محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمسعكر الفريق المقام في مدينة إليكانتي بإسبانيا، حيث تعذر انضمام الرباعي لمعسكر الفريق الذي انطلق يوم السبت الماضي بسبب مشاركتهم مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث ودع الفراعنة البطولة من دور الستة عشر والخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

وجاء انضام الرباعي لمعسكر الأهلي المُقام بإسبانيا، بعد أن غادروا القاهرة ظهر اليوم في رحلة طيران إلى مدينة برشلونة، ثم استقلوا طائرة ثانية إلى مطار اليكانتي، ووصلوا في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم السبت.

ومنح الجهاز الفني للأهلي راحسة سلبية للرباعي الدولي لعدة أيام عقب خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر حاليا.

وطلب مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي من اليخاندرو مخطط الأحمال وضع برنامج بدني خاص للرباعي الدولي، حيث يرغب لاسارتي في الوصول باللاعبين إلى معدلات اللياقة البدنية المناسبة لتتماشى مع مستوى بقية الفريق الذي بدأ معسكر الإعداد يوم السبت الماضي.

وخاض الأهلي مواجهة ودية مع فريق نيو بورت الإنجليزي، الناشط بدوري الدرجة الثالثة، وتعادل معه إيجابيًا بهدف لكل فريق، وشهدت المباراة مشاركة عدد كبير من اللاعبين الاحتياطيين، ومنح الراحة للأساسيين الذي شاركوا في الودية الأولى أمام فريق سوكر سمارت الإسباني وانتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 9-0.