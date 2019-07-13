مران الأهلي.. إصابة عمار حمدي وتدريب على الكرات الثابتة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته بمعسكر الفريق المقام بمدينة إليكانتي بإسبانيا، بعد حصول اللاعبين على راحة أمس والقيام بجولة حرة، في إطار برنامج الإعداد بالمعسكر استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدوري، وخاض اللاعبون تدريبات صباح اليوم السبت، المران المسائيشهد خوض مؤمن زكريا ومحمود وحيد وحسين السيد لاعبو الأهلي تدريبات بدنية في الجيم.

وخاض اللاعبون الثلاثة المران تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال لتجهيزهم من الناحية البدنية للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وخصص الجهاز الفني للأهلي فقرة لتنفيذ الضربات الثابتة من زوايا ومسافات مختلفة، وتولى سامي قمصان المدرب المساعد الإشراف على الفقرة التي شارك بها حسين الشحات وصلاح محسن وناصر ماهر.

وتعرض عمار حمدي لاعب الأهلي لكدمة خفيفة خلال كرة مشتركة مع محمد هاني، وقام الجهاز الطبي بفحص ثم عاد لاستكمال المران بصورة طبيعية.